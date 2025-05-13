Гастроли Большого московского цирка прошли в Донецкой Народной Республике

С 27 апреля по 11 мая в Донецком государственном цирке «Космос» прошли гастроли Большого московского цирка с программой «И100рия», на манеж вышли 100 его артистов и сотрудников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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