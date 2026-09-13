Южнокорейские астрофизики ставят под сомнение ускоренное расширение Вселенной

Группа астрофизиков из Университета Йонсей в Южной Корее опубликовала в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society работу, в которой ставит под вопрос широко распространённую в современной космологии гипотезу об ускоряющемся расширении Вселенной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Минобороны РФ соо...
- В Госдуму внесён ...
- Путин поздравил Ж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым