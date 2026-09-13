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Регионы России

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Южнокорейские астрофизики ставят под сомнение ускоренное расширение Вселенной

Южнокорейские астрофизики ставят под сомнение ускоренное расширение Вселенной

Группа астрофизиков из Университета Йонсей в Южной Корее опубликовала в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society работу, в которой ставит под вопрос широко распространённую в современной космологии гипотезу об ускоряющемся расширении Вселенной.

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