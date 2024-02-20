The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    Вор на воре вором погоняет... Плакали наши денежки(налоги)...Швейка на Бровко:...
  • Елена Коваль
    Что может быть хуже продажной власти? Судебной? Карательной?Одним Барановым н...
  • Игорь Петров
    Хватит уже болтать! Дела делать надо! И, сажать.."Последнее китайс...

"Небезопасный" Солодухин и "стрелочники"

"Небезопасный" Солодухин и "стрелочники"

Набирает обороты история вокруг исполнения контракта на создание системы "Безопасный город". На этот раз глава "Ростеховского" "Национального центра информатизации" Константин Солодухин обратился в Генпрокуратуру и СКР с просьбой проверить действия заместителя директора Департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова, эксперта НИИ "Восход" Алексея Бабанина и сотрудника "Центральной базы измерительной техники МЧС" Дмитрия Белоконева на предмет мошенничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх