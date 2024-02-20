"Небезопасный" Солодухин и "стрелочники"

Набирает обороты история вокруг исполнения контракта на создание системы "Безопасный город". На этот раз глава "Ростеховского" "Национального центра информатизации" Константин Солодухин обратился в Генпрокуратуру и СКР с просьбой проверить действия заместителя директора Департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова, эксперта НИИ "Восход" Алексея Бабанина и сотрудника "Центральной базы измерительной техники МЧС" Дмитрия Белоконева на предмет мошенничества.