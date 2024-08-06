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Олимпиада-2024. Баскетбол. 1/4 финала. Франция – Канада, Бразилия сыграет с США и другие матчи

В 1/4 финала плей-офф Германия встретится с Грецией, Сербия – с Австралией. В двух других парах Франция сойдется с Канадой, Бразилия сыграет с США.

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