Найдите площадь: как рекомендации по малогабаритному жилью скажутся на ценах

В Минстрое порекомендовали не строить малогабаритное жилье в регионах. Власти субъектов призвали ориентироваться на Москву и Подмосковье, где минимальная площадь студий в строящихся домах должна начинаться от 28 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии