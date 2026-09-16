‼️Рейсы в Сочи отменяются. Nordwind Airlines переводит в Сухум часть рейсов Омск-Сочи и обратно. Изменение касается вылетов с 28 сентября (кроме 29 сентября).
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