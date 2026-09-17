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Взрыв прогремел возле здания ТЦК во Львовской области

Взрыв прогремел возле здания ТЦК во Львовской области

www.globallookpress.com/Marco Iacobucci/Keystone Press Agency Украинский военный пострадал при взрыве около здания территориального центра комплектования (ТЦК) в Николаеве Стрыйского района.

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