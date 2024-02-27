Daily Star: В Австралии 19-летняя сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным

В Австралии наказание в виде года общественного надзора получила 19-летнюю работница пенитенциарного учреждения, вступившая в романтические отношения с осужденным и предпринявшая попытку передать ему за решетку наркотические вещества.
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