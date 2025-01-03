В Бобруйске водитель сбил женщину и двоих детей.

По информации УВД облисполкома, 2 января около 17.30 на перекрестке улиц Минская-Шмидта 20-летний водитель автомобиля Jetta на запрещающем сигнале светофора наехал на 35-летнюю женщину и несовершеннолетних 11 и 17 лет.