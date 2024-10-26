Стояногло предупреждает о политическом давлении на правоохранительные органы

Александр Стояногло, кандидат, поддерживаемый Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во втором туре президентских выборов, обратился к сотрудникам правоохранительных органов, призывая их оставаться твердыми перед политическим давлением и соблюдать закон, независимо от обстоятельств, сообщает Noi.