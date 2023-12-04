Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» встретится с «Волгой», московское «Динамо» против «Сибсельмаша» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап 4 декабря Енисей – Старт – 15:00 Кузбасс – Волга – 15:00 Сибсельмаш – Динамо Москва – 15:00 Мурман – Родина – 18:30 Ак Барс-Динамо – Уральский трубник – 19:00 Турнирное положение: Водник – 27 очков (9 матчей), Кузбасс – 24 (8), Динамо Москва – 21 (8), СКА-Нефтяник – 16 (9), Енисей – 16 (8), Байкал-Энергия – 13 (9), Сибсельмаш – 10 (9), Старт – 10 (9), Ак Барс-Динамо – 9 (8), Волга – 9 (8), Мурман – 6 (8), Саяны – 4 (10), Уральский трубник – 3 (7), Родина – 3 (6).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Колосков об отстранении России: «Нас наказывают, а Украину и Израиль – нет. Двойные стандарты»
- Леонид Слуцкий: «Слово пацана» – шедевр. Пусть покажут восемь серий и запрещают»
- Жулин о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию: «Так у этого дуэта появится шанс хоть где‑то выступать – на чемпионатах Европы, мира»
Свежие комментарии