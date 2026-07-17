Bromance Breaks Out Between "Man of Peace" Trump And Azerbaijani President Azerbaijani President Ilham Aliyev lavished praise on President Donald Trump's diplomacy, telling a group of journalists at the 4th Shusha Global Media Forum that the president achieved peace between Azerbaijan and Armenia in mere months, a historic feat that both Democrat and Republican administrations had failed to accomplish over nearly 30 years.
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