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Zero Hedge

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Bromance Breaks Out Between "Man of Peace" Trump And Azerbaijani President

Bromance Breaks Out Between "Man of Peace" Trump And Azerbaijani President

Bromance Breaks Out Between "Man of Peace" Trump And Azerbaijani President Azerbaijani President Ilham Aliyev lavished praise on President Donald Trump's diplomacy, telling a group of journalists at the 4th Shusha Global Media Forum that the president achieved peace between Azerbaijan and Armenia in mere months, a historic feat that both Democrat and Republican administrations had failed to accomplish over nearly 30 years.

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