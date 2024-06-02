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Министр Белоусов выявил слабые места русской армии, которые нужно срочно устранить

Министр Белоусов выявил слабые места русской армии, которые нужно срочно устранить

Министр обороны России Андрей Белоусов выявил слабые места русской армии. По его словам, в стране до сих пор не налажен полный цикл производства БПЛА, а также есть проблемы с обеспечением личного состава.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Что могло быть опасней, когда оленевод в темных очках стоял во главе армии и все заместители ворьё? Не делайте из населения полных идиотов! Лучше заткнитесь и исправляйте положение!
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5 час.

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