Министр Белоусов выявил слабые места русской армии, которые нужно срочно устранить

Министр обороны России Андрей Белоусов выявил слабые места русской армии. По его словам, в стране до сих пор не налажен полный цикл производства БПЛА, а также есть проблемы с обеспечением личного состава.
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