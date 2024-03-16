79-летнего хищника из «Игры в кальмара» чуть не посадили за поцелуй в щечку и будут лечитьИтак, в свои 79 лет корейский актер О Ен Су, удостоенный «Золотого глобуса» за роль в сериале «Игра в кальмара», выслушал вердикт суда: виновен! Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения.