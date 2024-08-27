Вора-рекордсмена отдали под суд за кражу миллиарда рублей из российского банка

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина России и Молдавии Артура Барбынцы, обвиняемого в рекордной краже ценностей и наличности из банковских ячеек.
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