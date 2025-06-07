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Царьград

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Конец западного диктата: "Львы Кима" ломают план вместе с Москвой. Миллионы снарядов помогают решить вопрос

Конец западного диктата: "Львы Кима" ломают план вместе с Москвой. Миллионы снарядов помогают решить вопрос

Пока украинские военные и западные аналитики в тревоге обсуждают северокорейский снарядный "террор" на фронтах СВО, Российская армия продолжает наращивать преимущество.

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Комментарии
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ЮЖ
Юрий Жуков
Блокада Кореи, при которой лишь недавно начали строить мост через границу это уму не постижимо, после русско-японской войны 1905 года(оставив на память лишь метро Баррикадная), битвы за Манчжурию, участие в корейской войне 50-х годов и...блокада, навязанная нам &quot;партнерами&quot;. Вьетнам, Кубу, ГДР, Африку тоже бросили... Японцы своего императора преступника не сдали даже после атомных бомб! В Лондоне без конституции правит, пусть и номинально, королевская семья, проживающая в дворце, с каретами, парадными выездами. У нас  всё это в музее. Более того, щкольникам и картинку не покажут парадного выезда Николая Второго с огромными казаками на запятках. Книга с этими иллюстрациями, подаренная заведующей библиотеке, на стенд не попала. В сейф!
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