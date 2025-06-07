ЮЖ

Юрий Жуков

Блокада Кореи, при которой лишь недавно начали строить мост через границу это уму не постижимо, после русско-японской войны 1905 года(оставив на память лишь метро Баррикадная), битвы за Манчжурию, участие в корейской войне 50-х годов и...блокада, навязанная нам "партнерами". Вьетнам, Кубу, ГДР, Африку тоже бросили... Японцы своего императора преступника не сдали даже после атомных бомб! В Лондоне без конституции правит, пусть и номинально, королевская семья, проживающая в дворце, с каретами, парадными выездами. У нас всё это в музее. Более того, щкольникам и картинку не покажут парадного выезда Николая Второго с огромными казаками на запятках. Книга с этими иллюстрациями, подаренная заведующей библиотеке, на стенд не попала. В сейф!