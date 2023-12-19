Надвигается 2024 год

pascendi Наступающий (на нас) 2024 год обещает быть грозным и страшным. И не потому, что он високосный, а потому, что на нём сходится сразу несколько точек бифуркации, каждая из которых принесет серьезнейшие, поворотные для современного общества последствия.
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