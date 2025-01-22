Бродячие собаки прячутся в подвале школы и нападают на учеников

В Екатеринбурге стая бродячих собак терроризирует учеников школы № 83. Часть особей удалось отловить, часть – прячется в полуподвальном помещении, в которое проникает через дыру, ее не могут заделать уже несколько месяцев.
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