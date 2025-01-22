РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Цаллагов
    Правильно глаголет Каллас. Зачем европейцам образование, зачем им здоровье, коль в одночасье придёт русский медведь и...Каллас призвала Е...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Они то же есть хотят. Пора отстреливать.Бродячие собаки п...
  • Валентин Громов
    надо  в сша сделать переворот что бы им не было скучноТрамп допустил уж...

Бродячие собаки прячутся в подвале школы и нападают на учеников

Бродячие собаки прячутся в подвале школы и нападают на учеников

В Екатеринбурге стая бродячих собак терроризирует учеников школы № 83. Часть особей удалось отловить, часть – прячется в полуподвальном помещении, в которое проникает через дыру, ее не могут заделать уже несколько месяцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Они то же есть хотят. Пора отстреливать.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх