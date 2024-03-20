РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Зачем им идти умирать, если есть еще, минимум, 20 миллионов живых хохлов.Депутат Бундестаг...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, повздорили немного.Мужчина выследил ...
  • лина любимцева
    Главное, что банковское "хранилище" ограбили на такую сумму, причем, "незаметно"...  КАК ТАК?!! Там что,  заходи кто ...Появились кадры з...

Турецкий политолог Гюзальтан назвал членство в ЕС ловушкой для Украины

Турецкий политолог Гюзальтан назвал членство в ЕС ловушкой для Украины

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency Турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан в беседе с РЕН ТВ заявил, что членство в Евросоюзе является ловушкой для Украины и всего украинского народа, потому что Запад рассматривает эту страну только как оружие для нанесения вреда России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору