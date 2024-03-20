Турецкий политолог Гюзальтан назвал членство в ЕС ловушкой для Украины

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency Турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан в беседе с РЕН ТВ заявил, что членство в Евросоюзе является ловушкой для Украины и всего украинского народа, потому что Запад рассматривает эту страну только как оружие для нанесения вреда России.