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"Хоккайдо Симбун" выясняет обстоятельства задержания своего журналиста в России

"Хоккайдо Симбун" выясняет обстоятельства задержания своего журналиста в России

ЦОС ФСБ РФ Японская медиакомпания "Хоккайдо Симбун Пресс" 14 октября подтвердила РЕН ТВ, что осведомлена о задержании своего журналиста в России по обвинению в шпионаже.

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