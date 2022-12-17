Паризе о 6 поражениях «Айлендерс» в 8 матчах: «Мы должны изменить ситуацию. Не знаю, что именно пошло не так»

Зак Паризе высказался о последних неудачах «Айлендерс».  Сегодня клуб с Лонг-Айленда проиграл «Аризоне» (4:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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