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Samsung запустит облачный игровой сервис для миллиарда пользователей Galaxy Компа...

Samsung запустит облачный игровой сервис для миллиарда пользователей Galaxy Компа...

Samsung запустит облачный игровой сервис для миллиарда пользователей GalaxyКомпания Samsung Electronics собирается запустить мобильный облачный игровой сервис, который станет доступен примерно одному миллиарду пользователей смартфонов Galaxy по всему миру, сообщает издание The Korea Economic Daily.

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