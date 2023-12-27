Представитель фестиваля опроверг сообщение об убийстве Макаревича*

В настоящее время grushinka.ru отключен администратором сервера Заместитель директора Грушинского фестиваля Юрий Карпов опроверг информацию об убийстве лидера группы «Машина времени»* Андрея Макаревича*, передает «Эхо Москвы».
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