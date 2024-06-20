Удивительно: 8 из 10 россиян не в курсе, что могут проходить обследования и лечиться бесплатно в частных клиниках по полису ОМС.
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Удивительно: 8 из 10 россиян не в курсе, что могут проходить обследования и лечиться бесплатно в частных клиниках по полису ОМС.