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Во Франции прокуратура потребовала суда над министром культуры Дати за коррупцию

Во Франции прокуратура потребовала суда над министром культуры Дати за коррупцию

Во Франции Национальная финансовая прокуратура обвиняет в коррупции и использовании служебного положения министра культуры страны Рашиду Дати и экс-главу главу альянса Renault—Nissan Карлоса Гона и требует возбуждения в их отношении уголовного дела.

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