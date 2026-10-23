33-летняя Барбара Палвин прокомментировала свой выход на подиум Victoria's Secret спустя шесть недель после рождения дочери от актёра Дилана Спроуса.
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