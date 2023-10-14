Пирамиды и скорость света

Одним из интересных аспектов пирамид является их связь со скоростью света. Некоторые люди утверждают, что местоположение Великой пирамиды в Гизе, которая является самой большой и старейшей из трех, каким-то образом совпадает со скоростью света в вакууме.
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