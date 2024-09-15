СМИ2
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ2

Трем важным американцам покажут «мирный план» киевского гостя. Такой «мир» вряд ли устроит Москву

Трем важным американцам покажут «мирный план» киевского гостя. Такой «мир» вряд ли устроит Москву

Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США, где представит «мирный план» по Украине. Как сообщает Bild, он планирует переговорить с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх