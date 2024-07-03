Сумасшедшие японские концепты 1980-х

Восьмидесятые — начало золотой эпохи японских машин. Мировые продажи устремились вверх, пользователи познакомились с тем самым знаменитым «императорским качеством» (оно до сих пор отказывается быть просто мемом) и высокими технологиями.
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