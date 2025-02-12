Внимание! Розыск без вести пропавшего!УМВД России по городу Симферополю разыскивается без вести пропавший Гах Максим Васильевич, который 31 января 2025 года, ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.