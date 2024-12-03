Украина не имеет сил для того, чтобы захватить Крым военным путем. Об этом в интервью японскому изданию Kyodo News заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Сил на Крым нет, но мы вернемся на полуостров – Зеленский
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Был ШУТ гороховый...А стал МУДАК ПРИ(3,14)зднутый.
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12 час.
Ваша Светлость
"Сил на Крым нет..." А скоро хахлов ванучих и жыдов пархатых на бывшей украине не будет.
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11 час.
Андрей Матвеев
Я - Севастополец, Крымчанин.Родился и вырос здесь. Здесь мой дом, здесь я вырастил сына,дочь и посадил дерево. Здесь похоронены мои родители. И здесь хочу найти последнюю обитель я.И поэтому ,со всей ответственность ,заявляю тебе В.А. Зеленский- иди на хер. Ты тут не нужен, и родня, и дети твои тут не нужны, и такие как ты- здесь чужаки. Очень рад , что не осталось в моем российском Севастополе ничего, что вы с таким остервенением нам насаждали, и хвала за это нашим российским воинам и нашей России.
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8 час.
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