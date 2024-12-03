Сил на Крым нет, но мы вернемся на полуостров – Зеленский

Андрей Матвеев

Я - Севастополец, Крымчанин.Родился и вырос здесь. Здесь мой дом, здесь я вырастил сына,дочь и посадил дерево. Здесь похоронены мои родители. И здесь хочу найти последнюю обитель я.И поэтому ,со всей ответственность ,заявляю тебе В.А. Зеленский- иди на хер. Ты тут не нужен, и родня, и дети твои тут не нужны, и такие как ты- здесь чужаки. Очень рад , что не осталось в моем российском Севастополе ничего, что вы с таким остервенением нам насаждали, и хвала за это нашим российским воинам и нашей России.