США говорят, что хакерскую атаку на производителя мяса JBS, видимо, совершили из РФ

ЧИКАГО/БОРТ НОМЕР ОДИН ВВС США (Рейтер) - Бразильская компания JBS проинформировала правительство США о том, что хакерская атака на нее с требованием выкупа исходила от преступной организации, вероятно, базирующейся в России, сообщил Белый дом.
ЧИКАГО/БОРТ НОМЕР ОДИН ВВС США (Рейтер) - Бразильская компания JBS проинформировала правительство США о том, что хакерская атака на нее с требованием выкупа исходила от преступной организации, вероятно, базирующейся в России, сообщил Белый дом.
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