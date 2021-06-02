Трейдер Старт 2016

Трейдер Старт 2016

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США говорят, что хакерскую атаку на производителя мяса JBS, видимо, совершили из РФ

США говорят, что хакерскую атаку на производителя мяса JBS, видимо, совершили из РФ

ЧИКАГО/БОРТ НОМЕР ОДИН ВВС США (Рейтер) - Бразильская компания JBS проинформировала правительство США о том, что хакерская атака на нее с требованием выкупа исходила от преступной организации, вероятно, базирующейся в России, сообщил Белый дом.

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Ирина Богданова
Российские хакеры дети, по сравнению с американскими:(

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