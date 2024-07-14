Результаты фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

13 и 14 июля в Екатеринбурге прошел фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024. Помимо соревнований по триатлону, на этих выходных также состоялись заплывы SWIMSTAR на дистанциях 1 миля (1,8 км) и 2 морские мили (3,6 км), детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 м и 1000 м, женский забег IRONLADY на 5 км.