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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

Результаты фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

13 и 14 июля в Екатеринбурге прошел фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024. Помимо соревнований по триатлону, на этих выходных также состоялись заплывы SWIMSTAR на дистанциях 1 миля (1,8 км) и 2 морские мили (3,6 км), детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 м и 1000 м, женский забег IRONLADY на 5 км.

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