Юрист рассказала о судьбе «осиротевших» питомцев в России

Юрист и глава фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина в интервью Ridus.ru рассказала о трудностях, с которым сталкиваются домашние питомцы, если их хозяин неожиданно умирает, заболевает или пропадает без вести, а у него нет родных, которые могли бы заботиться о животном.