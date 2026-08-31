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Романо: Бету переходит из «Эвертона» в «Фиорентину» за 17 миллионов евро

Нападающий «Эвертона» Бето вылетит во Флоренцию утром 31 августа для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Фиорентиной», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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