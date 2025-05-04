5 самых бесполезных предметов за всю историю, побывавших в космосе

О том, какие странные вещи астронавты порой берут с собой на орбиту, написано немало статей. Все они так или иначе сводятся к «полезности» или хотя бы оправданности присутствия продуктов или предметов быта и гигиены в космосе.
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