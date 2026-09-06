В ГД предложили сократить размер страхового взноса за многодетных сотрудников

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Размер страховых взносов за многодетных сотрудников должен зависеть от числа детей в семье сотрудника, это сделает наем многодетных отцов и матерей более привлекательным для работодателя.
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