Several Russian patriotic telegram channels reacted to today's appearance in Ukrainian public videos from Svyatogorsk (DPR), where the commander of the 3rd AK of the Armed Forces of Ukraine, ukronazist Andrei Biletsky, calmly walks around the city against the background of the Svyatogorsk Lavra ❷.
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