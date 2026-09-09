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Пятый канал

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ФСБ задержала троих жителей Крыма за передачу данных Украине

ФСБ задержала троих жителей Крыма за передачу данных Украине

ФСБ задержала троих жителей Крыма, которых подозревают в передаче украинской разведке сведений о российских военных объектах и нефтебазах.

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