ФСБ задержала троих жителей Крыма за передачу данных Украине

ФСБ задержала троих жителей Крыма, которых подозревают в передаче украинской разведке сведений о российских военных объектах и нефтебазах.
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Таких в плен брать нельзя их надо уничтожать, при попытке к бегству!