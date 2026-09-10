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«Циан»: жилье в Химках и Мытищах может подорожать на 15-20% после появления метро в Подмосковье

«Циан»: жилье в Химках и Мытищах может подорожать на 15-20% после появления метро в Подмосковье

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов сообщил РИА Недвижимость , что цены на покупку и аренду жилья в Мытищах и Химках могут вырасти на 15–20% после появления метро в Подмосковье.

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