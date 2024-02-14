Российские военные прорвали первую линию обороны украинских войск в районе населенного пункта Ивановка

Вчера 3,6K прочитали На Купянском направлении штурмовые группы группировки войск "Запад" Вооруженных сил России добились значительного успеха, прорвав первую линию обороны украинских войск в районе населенного пункта Ивановка.
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