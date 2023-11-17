Мэр Полумордвинов: в полуразрушенном доме в Астрахани нашли подозрительные мешки

В обрушившихся подъездах дома на Привокзальной площади в Астрахани нашли подозрительные мешки. Об этом рассказал мэр города Олег Полумордвинов губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, сообщает телеканал "Звезда".
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