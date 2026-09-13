Вложил деньги в альтернативное тепло: через сколько лет солнечный коллектор и ветряк себя оправдают

Чтобы сэкономить на угле, дровах или газе, многие владельцы частных домов переходят на получение тепла от природы.
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