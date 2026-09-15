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Татар-информ

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Лейла Фазлеева поздравила работников СЭС с профессиональным праздником

Лейла Фазлеева поздравила работников СЭС с профессиональным праздником

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологической службы – Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

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