Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй самое странное в истории со смертью Навального*, являются даже не обстоятельства смерти, которые ни у кого не вызывают сомнений, если конечно не брать в расчет мнение оголтелых западных СМИ и либерастов всех мастей.