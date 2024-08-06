Эксперт рассказал, как вырастет авторынок в России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направила обращения в Минпромторг и Минфин РФ с просьбой разъяснить принципы оказания государственной поддержки автопроизводителям, работающим в России, в виде компенсации утильсбора.
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