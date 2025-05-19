Диабет 1 типа увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти

Новое исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показывает, что люди, у которых диабет 1 типа развивается во взрослом возрасте, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, а те, у кого заболевание диагностировано в более позднем возрасте, имеют не лучший прогноз, чем те, у кого оно диагностировано раньше.