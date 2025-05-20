Жители Румынии разрезали свои паспорта и попросили политубежище в России

Жители Румынии разрезали паспорта и попросили убежище в России после выборов Граждане Румынии начали разрезать паспорта, призывать к революции и просить политубежище в России и других странах, протестуя против результатов выборов президента.
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