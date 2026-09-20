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Пронедра

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Новая модель меняет представление о рождении Луны

Новая модель меняет представление о рождении Луны

Американские ученые предложили новый сценарий формирования Луны: вместо долгого «строительства» из облака обломков спутник нашей планеты мог возникнуть почти мгновенно — всего через несколько часов после гигантского столкновения в ранней Солнечной системе.

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