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Царьград

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Атака украинских беспилотников в Брянской области унесла жизнь одного человека

Атака украинских беспилотников в Брянской области унесла жизнь одного человека

В Брянской области украинский беспилотник атаковал село Каменский Хутор, приведя к гибели мужчины и ранениям другого.

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